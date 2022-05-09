Hafta boyunca hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, çarşamba günü öğle saatlerinde yer yer sağanak beklendiğini, diğer günlerin açık ve az bulutlu geçeceğini açıkladı.

Dairenin haftalık hava tahmini raporunda, 10-16 Mayıs süresince, sıcaklığın iç kesimlerde 26-29 sahillerde ise 22-25 derece dolaylarında seyredeceği, bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava kütlesinin altında kalacağı kaydedildi.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiği ifade edildi.