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Hafta başından itibaren yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat – 5 Mart tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta başından itibaren yağmur bekleniyor
Hafta başından itibaren 3 gün yağmur bekleniyor.

Hava hafta sonu az bulutlu, pazartesi parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu, salı, parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü yağmurlu, çarşamba parçalı ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sağanak yağmurlu, perşembe ve cuma açık az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günleri 18 - 21 derece  diğer günlerde 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 

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