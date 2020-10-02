Hafta başı hava sıcaklığı yükselecek

Meteoroloji Dairesi, bölgenin hafta sonu alçak basınç sistemi ile nispeten serin ve nemli havanın etkinde olacağını; hafta başından itibaren ise sıcak hava kütlesinin etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji Dairesinin 3-9 Ekim arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı; hafta sonu iç kesimlerde 30-33, daha sonra 34-37 derece dolaylarında seyredecek. Sahillerde ise hava sıcaklığı periyot boyunca 28-31 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.