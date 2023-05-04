HADO Taşucu-Girne seferleri 8 Mayıs’ta başlıyor

HADO (Hatay Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi), Girne-Taşucu deniz otobüsü seferlerine 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlıyor.
Rotam Denizcilikten verilen bilgiye göre, 2022 yaz sezonunda Hatay’dan Kıbrıs’a ekonomik ve hızlı deniz ulaşımı başlatan HADO, 6 Şubat depreminde Hatay Limanının hasar görmesi nedeniyle, bu yaz sezonunda Girne-Taşucu hattında hizmet verecek. Ülkeye deniz yolculuğunda kaliteyi getiren HADO, KKTC’ deki en lüks ve konforlu gemi ile hizmetini devam ettirecek.
Bu kapsamda ilk sefer, 8 Mayıs Pazartesi günü Taşucu’ndan Girne’ye yapılacak. İlk seferde, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da KKTC’ye gelmesi bekleniyor.
HADO Taşucu-Girne seferleri, Girne’den Salı, Perşembe ve Pazar günleri; Taşucu’ndan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılacak ve HADO biletleri www.rotamdenizcilik.com adresinden alınacak
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