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Hadise büyüledi

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Yılbaşında Kıbrıs’ta sahne alan Hadise, enerjisi, güzelliği ve sahne performansıyla 2023’e girerken damgasını vurdu

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Hadise büyüledi
Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, yılbaşında Kıbrıs’ta Bafra’da bir otelde sahne aldı.
Her dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken grubun içinde yer alan Hadise, enerjisi, güzelliği ve sahne performansıyla 2023’e girerken damgasını vurdu.
Full taşlara kaplı, Mary J Blige, Cardi B gibi isimlerle çalışan Los Angeles’ta yer alan Angel Brinks marka elbise giyen Hadise, yeni yılda sahneye çıkan en şık kadınlardan biri oldu. Ön ve arka kısmında dikkat çeken yılan detayının yer aldığı kıyafeti ile sahnede ışıl ışıl parlayan Hadise, marka yüzü olduğu Koçak pırlantanın 2 milyon 500 bin tl değerinde hediye ettiği özel seçki takılarıyla da göz kamaştırdı.
2 saat sahnede kalan Hadise, her konserinde olduğu gibi seyircisi ile sıcak diyaloglar kurup espriler yaptı. Hadise, kendi şarkıları haricinde yerli ve yabancı cover’larla unutulmaz bir gece yaşanmasını sağladı.
 
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