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Hademeler, Pazartesi günü Meclis önünde eylemde

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Hademeler, Pazartesi günü Meclis önünde eylemde
Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan hademelerin pazartesi günü grevde ve Cumhuriyet Meclisi önünde eylemde olacağını duyurdu.
Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, baskılara, hademelerin haklarının gasp edilmesine ve toplu iş sözleşmesine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini kaydederek, emekçilerin bölünemeyeceğini kaydetti.
Örgütlenmeden korkanların yöneticilik yapmaya hakkı olmadığını da ifade eden Serdaroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere yasaları çiğneyenlere yasaları hatırlatmak için Meclis’e yürüyeceğiz” dedi.
 
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