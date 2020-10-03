Hacıali’den Tatar’a tam destek

Başbakan Tatar, Hacıali İşletmeleri’ni ziyaret etti. İş insanı Mustafa Haciali, “Türkiye, Suriye’yi ilhak etti diyen zihniyetin karşısındayız. Bütün gücümüzle sizi destekleyeceğiz” dedi





Başbakan Tatar, Hacıali İşletmeleri’ni ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada ülkedeki yatırımlara vurgu yapan Tatar, "Artmasını sağlamalıyız" dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Ersin Tatar, iş insanlarına ve sanayi kuruluşlarına ziyaretleri çerçevesinde dün Hacıali İşletmeleri’nde idi. Tatar, HACIALİ İşletmeleri Direktörü Mustafa Hacliali ile görüştü.

Tatar, kuruluşundan itibaren verdiği hizmetler, ekonomiye katkısı ve istihdam alanları ile KKTC’nin en büyük kuruluşlarından biri haline gelen Hacıali İşletmelerini ve tüm aileyi kutladı.

Ekonomi için yapılan yatırımların ülkenin geleceği için de çok önemli olduğuna ve artmasının sağlanması gerektiğine işaret eden Tatar, KKTC’nin geldiği noktadan daha ileriye gitmesi için elden geleni birlikte yapmaya devam edeceklerini söyledi.

İş insanı Mustafa Haciali de “Bu seçimde kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Aksi takdirde, ‘Türkiye Kıbrıs’ı ilhak etti, Türkiye Suriye’yi ilhak etti’ diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. O bakımdan bütün gücümüzle sizi destekleyeceğiz. Zafer bizim gibi görünüyor. İlk turda olmasa da ikinci turda... Zaten Görüştüğümüz insanlar bana ‘merak etme! UBP ne zaman kaybetti?’ diye soruyor” şeklinde konuştu.

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’Nİ ZİYARET

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Tatar, seçimi kazanmaları durumunda KKTC’nin güçleneceğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek, Başkan Yılmaz Bora ile görüş alışverişinde bulundu.

Çocukluk yıllarından itibaren başta Yılmaz Bora ve diğer efsanevi komutanların anılarıyla büyüdüğünü ifade eden Başbakan Ersin Tatar, “ Onların varoluş mücadelesi bizim geleceğimize ışık tutmaktadır. KKTC’nin kuruluşu yolunda, Emekleri ödenmez. Gazilerimiz için, şehitlerimiz için bir kez daha minnet duygularımızı paylaşmak isterim” dedi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine vurgu yapan Tatar, “Bizim görüşlerimiz doğrultusunda bir sonuç ortaya çıkar ve seçimi kazanırsak KKTC daha da güçlenecektir. Devlet çatısı altında kalkınma, refaha ve esenlik daha da artacaktır. Egemen eşitlik temelinde bir formüle inanıyoruz. Federal çözümün de artık mümkün olmadığını görüyoruz” diye ekledi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni Başkan Yılmaz Bora da, “çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanlık dışı uygulama yapan Rumların zihniyeti değişmemiştir. Federal çözümü savunanlar, bize Rumların tek bir olumlu tavrını göstersinler. Tek çabaları sıfır asker sıfır garanti. Emellerinde tek engel Türk askeridir” dedi.



