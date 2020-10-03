Hacıali’den Tatar’a tam destek

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Hacıali’den Tatar’a tam destek

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Başbakan Tatar, Hacıali İşletmeleri’ni ziyaret etti. İş insanı Mustafa Haciali, “Türkiye, Suriye’yi ilhak etti diyen zihniyetin karşısındayız. Bütün gücümüzle sizi destekleyeceğiz” dedi

Hacıali’den Tatar’a tam destek

 
Başbakan Tatar, Hacıali İşletmeleri’ni ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada ülkedeki yatırımlara vurgu yapan Tatar, "Artmasını sağlamalıyız" dedi.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Ersin Tatar, iş insanlarına ve sanayi kuruluşlarına ziyaretleri çerçevesinde dün Hacıali İşletmeleri’nde idi. Tatar, HACIALİ İşletmeleri Direktörü Mustafa Hacliali ile görüştü.
Tatar, kuruluşundan itibaren verdiği hizmetler, ekonomiye katkısı ve istihdam alanları ile KKTC’nin en büyük kuruluşlarından biri haline gelen Hacıali İşletmelerini ve tüm aileyi kutladı.
Ekonomi için yapılan yatırımların ülkenin geleceği için de çok önemli olduğuna ve artmasının sağlanması gerektiğine işaret eden Tatar, KKTC’nin geldiği noktadan daha ileriye gitmesi için elden geleni birlikte yapmaya devam edeceklerini söyledi.
İş insanı Mustafa Haciali de “Bu seçimde kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Aksi takdirde, ‘Türkiye Kıbrıs’ı ilhak etti, Türkiye Suriye’yi ilhak etti’ diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. O bakımdan bütün gücümüzle sizi destekleyeceğiz. Zafer bizim gibi görünüyor. İlk turda olmasa da ikinci turda... Zaten Görüştüğümüz insanlar bana ‘merak etme! UBP ne zaman kaybetti?’ diye soruyor” şeklinde konuştu.
TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’Nİ ZİYARET
Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Tatar, seçimi kazanmaları durumunda KKTC’nin güçleneceğini söyledi.
Tatar, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek, Başkan Yılmaz Bora ile görüş alışverişinde bulundu.
Çocukluk yıllarından itibaren başta Yılmaz Bora ve diğer efsanevi komutanların anılarıyla büyüdüğünü ifade eden Başbakan Ersin Tatar, “ Onların varoluş mücadelesi bizim geleceğimize ışık tutmaktadır. KKTC’nin kuruluşu yolunda, Emekleri ödenmez. Gazilerimiz için, şehitlerimiz için bir kez daha minnet duygularımızı paylaşmak isterim” dedi
Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine vurgu yapan Tatar, “Bizim görüşlerimiz doğrultusunda bir sonuç ortaya çıkar ve seçimi kazanırsak KKTC daha da güçlenecektir. Devlet çatısı altında kalkınma, refaha ve esenlik daha da artacaktır. Egemen eşitlik temelinde bir formüle inanıyoruz. Federal çözümün de artık mümkün olmadığını görüyoruz” diye ekledi.
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni Başkan Yılmaz Bora da, “çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanlık dışı uygulama yapan Rumların zihniyeti değişmemiştir. Federal çözümü savunanlar, bize Rumların tek bir olumlu tavrını göstersinler. Tek çabaları sıfır asker sıfır garanti. Emellerinde tek engel Türk askeridir” dedi.
 
 
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