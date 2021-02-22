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Haberimiz ses getirdi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölge muhabirimiz Niyazi Ergülen, geçtiğimiz iki hafta önce Güzelyurt – Lefke anayolu üzerinde bulundan Aydınköy kavşağı ile ilgili yaptığımız haber sonrası bu yol ile ilgili çalışma yapılmaya başlandığını bildirdi.

Haberimiz ses getirdi
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Daha önce Aydınköy’e giden alt geçidin stabilize yol olarak bırakıldığını ve adeta tarla yoluna döndüğünü ayrıca yolun ne tarafa gittiğini belirten bir tabela olmadığını yazdığımızı belirten muhabirimiz, bu eksikliklerin giderilmesi için Güzelyurt Belediyesi’nin çalışma yaptığını ifade etti. Belediye Aydınköy çevre yoluna çıkan yolu asfaltlama çalışması başlatırken, köyden çıkış ve girişe ise levha konacağı bildirilirken, Belediyenin bölgede alt yapı eksiklerini gidermek için kolları sıvadığı belirtilmekte.
Bu arada yapılan son kabine değişikliği sonrasında alt yapı konusunda daha önce Türkiye ile yapılan anlaşmanın daha hızlı ilerlemesi beklendiği de bildirilmekte.
 
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