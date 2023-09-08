Haber spikerliğinden Yönetim Kurulu Başkanlığına

Kıbrıs Tv’de program sunucusu Haluk Yerli, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı

Kıbrıs Tv’de program sunuculuğu yapan ve UBP-DP-YDP hükümetinin icraatlarından övgüyle bahseden Haluk Yerli, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Haluk Yerli seçildi.

1960 doğumlu olan Haluk Yerli, The American University London işletme mezunu olup uzun yıllar finans ve teknoloji sektörlerinde yönetici olarak çalıştı.

Haluk Yerli, Kıbrıs TV’de yapımcı ve sunucu olarak görev yapıyor.

