Hababam bir kişi daha azaldı

Hababam Sınıfı'ndaki "Bacaksız" karakteriyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın efsane yapımlarından Hababam Sınıfı filmindeki rolüyle akıllarda yer eden usta oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti.

Hababam Sınıfı filminde “Bacaksız” lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul’da hayatını kaybetti.

Tuncay Akça, 16 Aralık 1963'te Kastamonu'da doğdu. Oyunculuk kariyerinde, "Hababam Sınıfı"ndaki "Bacaksız" rolü ve "Yol" filmindeki "Yusuf" karakteri ile tanındı. 1995-2002 yılları arasında "Bizimkiler" dizisinde Manav Adem olarak büyük beğeni topladı.

Siyasi alanda da aktifti. 2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliği, 2009'da ise İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığı için aday oldu.

En bilinen repliği "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" ile hafızalarda kaldı. 2004'te "Hababam Sınıfı Merhaba" filminde rol aldı.

5 Ağustos 2022'de İYİ Parti'ye katılan Akça, 60 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

