Güzelyurt’ta zorlu yarış

CTP Güzelyurt’ta iki kez seçimi kaybetmiş olan Osman Bican’ı yeniden aday gösterdi. UBP’de ise 5 dönemdir belediye başkanlığı yapan Mahmut Özçınar’ı aday göstermeye hazırlanıyor. Bağımsız aday Reşat Kansoy da iddialı

Güzelyurt’ta 27 Kasım’daki yerel yönetim yarışında Başkan adayları arasında büyük bir rekabet yaşanacak.2018 yılındaki bir önceki seçimde UBP adayı Mahmut Özçınar 5130 CTP adayı Osman Bican ise 4967 oy almıştı.Osman Bican iki dönemdir seçim kaybetmesine rağmen 27 Kasım’daki seçimde de yine CTP GüzelyurtBelediye Başkan adayı olarak seçmenin karşısına çıkacak.Çok az bir oy farkı ile seçimi kaybeden Bican’ın bu kez oldukça iddialı olduğu belirtiliyor.UBP’li Mahmut Özçınar 1998 yılından bu yana seçime girip seçilmiş ve bu güne kadar tam 5 dönemdir Belediye Başkanlık görevini yapan başarılı bir isim.Özçınar’ın 6’ıncı dönem için de aday olmak istediği biliniyor. UBP Merkez yönetiminin de Özçınar’ın adaylığına sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada UBP içerisinde bu görev için bir başka aday da; tanınmış öğretmen Cengiz Topel Uzun. Uzun, aday adaylığı için başvuru yaptı ancak edinilen bilgiye göre parti yönetimi Özçınar ismi üzerinde hemfikir.Öte yandan Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği eski başkanlarından Reşat Kansoy bağımsız belediye başkan adaylığını açıkladı.TDP ve HP’de siyaset yapan, aktif bir sivil toplum aktivisti olan Kansoy siyasi kulislerde iddialı bir aday olarak lanse ediliyor.Kansoy’un kayınpederi DP ve UBP’de siyaset yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Türkay Tokel. Kansoy’un her partiden oy alabilecek bir potansiyeli olduğu ifade ediliyor.Mahmut ÖzçınarOsman BicanReşat Kansoy