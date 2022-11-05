Güzelyurt’ta UBP’lilerin oyları bölündü

Güzelyurt Belediye Başkanlığı yarışında siyasi kulislere göre, UBP’lilerin oyları 3’e bölündü. İddialara göre UBP’nin önemli ismi Türkay Tokel, damadı olan ve Güzelyurt’taki seçimde bağımsız aday olduğunu açıklayan Reşat Kansoy için çalışıyor

Güzelyurt’ta 25 Aralık yerel seçim heyecanı her geçen gün artıyor. Güzelyurt’tan mevcut belediye başkanı Mahmut Özçınar’a rakip olarak çıkan iki adayın Ulusal Birlik Partisi’nin oylarını böleceği konuşulmaya başlandı.Ulusal Birlik Partisi’nin ağır toplarından eski milletvekili, eski bakan Türkay Tokel sahaya indi, tüm dengeler değişti.UBP’nin ve Güzelyurt’un bilinen ve UBP içinde sevilen ismi Türkay Tokel, kızının eşi olan ve Güzelyurt’taki seçimde bağımsız aday olan Reşat Kansoy’a var gücüyle oy topluyor.UBP’nin tanınan, bilinen ve sevilen isimlerinden Türkay Tokel, Mahmut Özçınar’ın rakibi, damadı Reşat Kansoy ile birlikte seçim yarışında bizzat bulunuyor.Köy ziyaretlerinde damadı Kansoy ile birlikte hazır bulunan Tokel, tüm UBP’li yoldaşlarını ve dostlarından damadını desteklemeleri ricasında bulunuyor.Bilindiği gibi, geçmişte TDP ve HP’nin içerisinde aktif siyaset yapan Kansoy’un kayınpederi, UBP’nin has isimlerinden eski milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Türkay Tokel.Yine aynı zamanda UBP’li olduğu bilinen ve yıllarca belediye müdürlüğü yapmış olan Süleyman Aldağ’ın da aday olacağı öğrenildi.Süleyman Aldağ’ın bu adaylığının tüm dengeleri bozduğu siyasi kulislerde konuşuluyor.Mahmut Özçınar’ın kendi partisi olan UBP’nin tabanının dahi oylarını alamayacağı uzun zamandır konuşulurken, şimdilerde kendi belediye personelinin dahi oyunu alamayacağı söylentileri gündeme geldi.Bunun nedeni olarak da eski belediye müdürü Süleyman Aldağ’ın seçim yarışına girmesi ve aday olması olarak dillendiriliyor.UBP’li Aldağ’ın toplayacağı oyların yalnız UBP tabanından değil en başta yıllarca müdürlük yaptığı belediye çalışanlarının oyunu dahi alacağı söyleniyor.Siyasi kulislerde, “Güzelyurt Belediyesi çalışanlarının birçoğu Özçınar’a değil, eski müdürleri Süleyman Aldağ’a oy verecek” deniyor.Yine geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde, “Aldağ’ın uzun süredir UBP merkezine, “halk Mahmut Özçınar’dan usandı. Bir değişim şart, heyecanlı bir isim aday olmalı” yönünde telkinde bulunduğu, bunun kabul görmemesi üzerine yeni bir strateji belirlediği öğrenildi” deniliyor.Öte yandan CTP’nin adayı Osman Bican’ın da bu yarışta bulunduğu ve CTP tabanının tüm oylarını eksiksiz alacağı biliniyor.