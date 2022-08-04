Güzelyurt’ta tehlike arz eden ağaçlar budandı

Niyazi Ergülen

Güzelyurt’ta işlek caddelerden biri olan Güzelyurt Fatih Cami caddesi üzerinde tehlike arz eden ağaçlar ortak bir çalışmayla budandı.

Güzelyurt Fatih Cami çevresinde bulunan ağaç dalları, yola taşınca Kıb-Tek, Orman Dairesi Din İşleri Dairesi ile ve Polisin aldığı önlemlerle, tehlike yaratan ağaçlar kesilip budandı.

