Güzelyurt’ta elektrik kesintisi

Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın yaklaşık iki saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında; Fevzi Çakmak Caddesi, 20 Temmuz Sokak, Marmara Sokak ve Çaldıran Sokak bölgelerine elektrik verilemeyecek.

