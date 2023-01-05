Güzelyurt’ta elektrik kesintisi

Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın yaklaşık iki saat elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında; Fevzi Çakmak Caddesi, 20 Temmuz Sokak, Marmara Sokak ve Çaldıran Sokak bölgelerine elektrik verilemeyecek.
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