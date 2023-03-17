Güzelyurt’ta atık su ile sulanan enginarda hasat zamanı

Güzelyurt Belediyesi ile Türkiye’den Efeler Belediyesinin ortak yürüttüğü enginar projesi, 3 yeni enginar türünün denenmesi, enginar bahçesinin Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan su ile sulanması, enginarın konservesinin yapılması ve kadına iş fırsatı yaratılması adımlarından oluşuyor.



Bakan Dursun Oğuz’a inceleme ziyaretinden Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar eşlik etti.

Bakan Oğuz enginar deneme parseli inceleme esnasında basına yaptığı açıklamada, enginarın KKTC’nin ihracat ürünlerinden olduğunu ve bu gibi açılımların ülkenin yeni pazarlar bulunması açısından elini güçlendirdiğini ifade etti.

Projenin kadın istihdamını arttırma amacı da olmasının projeye ayrı bir önem kattığını ifade eden Oğuz, enginarın işlenecek olmasının projenin diğer bir artısı olduğunu ifade etti.

Enginarın çok su isteyen bir bitki olduğunu ifade eden Oğuz, Güzelyurt Atık Su Tesisisin ülkede örnek bir tesis olduğunu, projede arıtılmış atık suyun kullanılmasının örnek bir uygulama olduğunu kaydetti.

Gazimağusa Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan suyun da tarımsal faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini kaydeden Oğuz, atık suyun enginar yanında kaba yem üretiminde de kullanılabileceğinin altını çizdi. Oğuz, Lefkoşa Türk Belediyesinin de arıtılmış atık suların tarımda kullanımı konusunda çalışma başlattığını ifade etti.

Güzelyurt bölgesinin hem iklim hem de toprak açısından tarımsal açıdan verimli bir bölge olduğunu kaydeden Oğuz, Hal Yasası ile kurulması öngörülen hallerden birinin de Güzelyurt’ta olmasının girdi maliyetlerinin düşürülmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

-Özçınar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar projenin bir ayağının biyolojik arıtmadan geçen atık suyun tarımda kullanılması olduğunu, atık su tesisinden çıkan su ile bazı narenciye, zeytin ve nar bahçesini suladıklarını, arıtılmış atık su ile sulanacak incir bahçesi de kuracaklarını ifade etti.

Mahmut Özçınar, suyun tahlil yapılarak ve denetimli bir şekilde kullanıldığını ifade etti.

Tüm dünyada tatlı su kaynaklarının günden güne azaldığı bir dönemde, projenin KKTC’de atık suyun yeniden kullanılması açısından değerli bir çalışma olduğunu kaydeden Özçınar, projenin diğer bir ayağının da enginarın kavanozlarda pazarlanması ve yaprağının tıp alanında kullanılması olduğunu ifade etti.

Enginar işletme tesisinin 6 ay içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini ifade eden Özçınar, projenin ana kollarından birinin de kadına istihdam yaratmak olduğunu, Efeler Belediyesinde benzer projede hasat ve fabrika çalışanlarının kadınlar olduğunu söyledi.

-Proje hakkında

“Efeler'den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu” ismi taşıyan proje Türkiye Belediyeler Birliği tarafından finanse ediliyor.

Enginar parseline verilen su sürekli olarak tahlil ediliyor. Günlük bin 350 ton atık su arıtma kapasitesine sahip olan “ileri derecede” biyolojik arıtma yapan tesisin kapasitesinin 2 bin 500 tona çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Yapılan su tahlillerinden arıtılmış suyun azot ve fosfor içeriği bulunduğu ancak tüm değerlerin güvenli seviyede olduğu kaydedildi.

Parsele KKTC için yeni sayılan 3 tür enginar ekildi. Türlerden yeşil kalan Nur 4011 ağacı 13-16 arasında meyve verebiliyor.

Güzelyurt’ta kurulan, Kuzey Kıbrıs’ta arıtılmış atık su ile sulanan ilk enginar deneme parselindeki enginarlar hasat dönemine girdi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz parselde incelemelerde bulundu.