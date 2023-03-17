Güzelyurt’ta atık su ile sulanan enginarda hasat zamanı

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Güzelyurt’ta atık su ile sulanan enginarda hasat zamanı

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Güzelyurt’ta atık su ile sulanan enginarda hasat zamanı
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Güzelyurt’ta kurulan, Kuzey Kıbrıs’ta arıtılmış atık su ile sulanan ilk enginar deneme parselindeki enginarlar hasat dönemine girdi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz parselde incelemelerde bulundu.
Güzelyurt Belediyesi ile Türkiye’den Efeler Belediyesinin ortak yürüttüğü enginar projesi, 3 yeni enginar türünün denenmesi, enginar bahçesinin Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan su ile sulanması, enginarın konservesinin yapılması ve kadına iş fırsatı yaratılması adımlarından oluşuyor.
Bakan Dursun Oğuz’a inceleme ziyaretinden Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar eşlik etti.

Bakan Oğuz enginar deneme parseli inceleme esnasında basına yaptığı açıklamada, enginarın KKTC’nin ihracat ürünlerinden olduğunu ve bu gibi açılımların ülkenin yeni pazarlar bulunması açısından elini güçlendirdiğini ifade etti.
Projenin kadın istihdamını arttırma amacı da olmasının projeye ayrı bir önem kattığını ifade eden Oğuz, enginarın işlenecek olmasının projenin diğer bir artısı olduğunu ifade etti.
Enginarın çok su isteyen bir bitki olduğunu ifade eden Oğuz, Güzelyurt Atık Su Tesisisin ülkede örnek bir tesis olduğunu, projede arıtılmış atık suyun kullanılmasının örnek bir uygulama olduğunu kaydetti.
Gazimağusa Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan suyun da tarımsal faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini kaydeden Oğuz, atık suyun enginar yanında kaba yem üretiminde de kullanılabileceğinin altını çizdi. Oğuz, Lefkoşa Türk Belediyesinin de arıtılmış atık suların tarımda kullanımı konusunda çalışma başlattığını ifade etti.
Güzelyurt bölgesinin hem iklim hem de toprak açısından tarımsal açıdan verimli bir bölge olduğunu kaydeden Oğuz, Hal Yasası ile kurulması öngörülen hallerden birinin de Güzelyurt’ta olmasının girdi maliyetlerinin düşürülmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.
 

-Özçınar
 
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar projenin bir ayağının biyolojik arıtmadan geçen atık suyun tarımda kullanılması olduğunu, atık su tesisinden çıkan su ile bazı narenciye, zeytin ve nar bahçesini suladıklarını, arıtılmış atık su ile sulanacak incir bahçesi de kuracaklarını ifade etti.
 
Mahmut Özçınar, suyun tahlil yapılarak ve denetimli bir şekilde kullanıldığını ifade etti.
 
Tüm dünyada tatlı su kaynaklarının günden güne azaldığı bir dönemde, projenin KKTC’de atık suyun yeniden kullanılması açısından değerli bir çalışma olduğunu kaydeden Özçınar, projenin diğer bir ayağının da enginarın kavanozlarda pazarlanması ve yaprağının tıp alanında kullanılması olduğunu ifade etti.
 
Enginar işletme tesisinin 6 ay içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini ifade eden Özçınar, projenin ana kollarından birinin de kadına istihdam yaratmak olduğunu, Efeler Belediyesinde benzer projede hasat ve fabrika çalışanlarının kadınlar olduğunu söyledi.
 
-Proje hakkında
 
“Efeler'den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu” ismi taşıyan proje Türkiye Belediyeler Birliği tarafından finanse ediliyor.
 
Enginar parseline verilen su sürekli olarak tahlil ediliyor. Günlük bin 350 ton  atık su arıtma kapasitesine sahip olan “ileri derecede” biyolojik arıtma yapan tesisin kapasitesinin  2 bin 500 tona çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
 
Yapılan su tahlillerinden arıtılmış suyun azot ve fosfor içeriği bulunduğu ancak tüm değerlerin güvenli seviyede olduğu kaydedildi.
 
Parsele KKTC için yeni sayılan 3 tür enginar ekildi. Türlerden yeşil kalan Nur  4011 ağacı 13-16 arasında meyve verebiliyor.
 
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