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Güzelyurt'ta aşırı rüzgar zarara yol açtı

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Güzelyurt'ta aşırı rüzgar zarara yol açtı

Güzelyurt Festival Parkı’nda bulunan tarihi kavak ağaçlarından biri aşırı rüzgarın etkisiyle devrildi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre,  Festival Parkı’nda bulunan Ahşap Büfe’nin damına ve arkasındaki çevre duvarına devrilen ağaç zarara neden oldu. 

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, tehlike arz eden ağaçlarla ilgili benzeri bir durumun yaşanmaması için bu tür ağaçların budanması gerektiğine vurgu yaptı. 

Özçınar,  belediyenin kendi sorumluluğunda bulunan ağaçların program dahilinde gereğinin yapılacağını, Orman Dairesi ve ilgili bölümlerin de konuyla ilgili çalışma yapması gerektiğini belirtti.

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