Güzelyurt ve Lefkede Elektirik Kesintisi

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, Gaziveren, Aydınköy ve Doğancı bölgesinde 5 saat sürecek planlı elektrik kesintisi yapılacak.



26 Ocak 2023 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi, Doğancı Kavşağı, Aydınköy’ün kuzeyi ve Aydınköy-Gaziveren Yoluna elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.