Güzelyurt ve Gazi Mağusa Bölgelerinde uzun süreli elektrik kesintisi yapılacak

Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın 5 saat elektrik verilemeyecek



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın 5 saat boyunca, Güzelyurt bölgesinde Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı'na elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “4 Ekim 2022 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 09.00-14.00 saatleri arasında; Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı'na elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” denildi.



Gazimağusa’da bazı bölgelere yarın 7 saat elektrik verilemeyecek



Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “4 Ekim 2022 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 08.30-15.30 saatleri arasında; 2.Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki seralar (4 Mil) bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” denildi