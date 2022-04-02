Güzelyurt'ta örümcek adamlı eylem

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, fahiş fiyatlardan dolayı üretimin her geçen gün imkansız hale gelmesi ve narenciyeye hak edilmeyen fiyat teklif edilmesi gerekçesiyle Güzelyurt’ta eylem yaptı.
Renkli görüntülere sahne olan eylemde örümcek adam kostümlü bir kişi dikkat çekti. Güzelyurt terminali önündeki portakal heykelinin üzerine çıkarak poz veren örümcek adam kostümlü eylemci ilgi topladı.
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