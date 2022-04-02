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Güzelyurt'ta örümcek adamlı eylem

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Güzelyurt’ta narenciye üreticileri sokağa indi. Protestolara Örümcek Adam kıyafetli bir eylemci damga vurdu

Güzelyurt'ta örümcek adamlı eylem
Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, fahiş fiyatlardan dolayı üretimin her geçen gün imkansız hale gelmesi ve narenciyeye hak edilmeyen fiyat teklif edilmesi gerekçesiyle Güzelyurt’ta eylem yaptı.


Renkli görüntülere sahne olan eylemde örümcek adam kostümlü bir kişi dikkat çekti.  Güzelyurt terminali önündeki portakal heykelinin üzerine çıkarak poz veren örümcek adam kostümlü eylemci ilgi topladı.

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