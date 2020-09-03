Güzelyurt'ta koronavirüs paniği

Güzelyurt Belediyesi’nde çöp kamyonu ve yol süpürme aracı şoförü olarak çalışan bir personel covid-19 pozitif vaka olarak tespit edildi.
İddiaya göre, aynı zamanda Girne bölgesinde bir diskoda güvenlik olarak ta çalışan söz konusu personelin, Covid-19 virüsünü çalıştığı diskoda kaptığı da öne sürüldü.
Bu arada kamyon şöförünün birlikte çalıştığı ve ilk temaslısı olan 8 çalışan karantinaya alındığı bildirildi.
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