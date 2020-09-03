banner480
banner69
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
7 0
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
19 0
 
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
102 0
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
26 0
Caydırıcı cezalar şart
Caydırıcı cezalar şart
34 0
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
285 0
Girne’de Altın performans
Girne’de Altın performans
31 0
banner460

Güzelyurt'ta koronavirüs paniği

banner476

Güzelyurt'ta koronavirüs paniği
Güzelyurt Belediyesi’nde çöp kamyonu ve yol süpürme aracı şoförü olarak çalışan bir personel covid-19 pozitif vaka olarak tespit edildi.
İddiaya göre, aynı zamanda Girne bölgesinde bir diskoda güvenlik olarak ta çalışan söz konusu personelin, Covid-19 virüsünü çalıştığı diskoda kaptığı da öne sürüldü.
Bu arada  kamyon şöförünün birlikte çalıştığı ve ilk temaslısı olan 8 çalışan karantinaya alındığı bildirildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.