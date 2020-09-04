Güzelyurt'ta korona alarmı

Güzelyurt Belediyesi'nde çöp kamyonu şoförü olarak çalışan bir şahsın test sonucu pozitif çıktı. Belediye çalışanının ailesi ve temas ettiği tüm belediye çalışanları karantinaya alındı.Söz konusu kişinin Güzelyurt polis merkezine de gitmesi üzerine görevli polisler de evlerinde izole edildi



Güzelyurt Belediyesi bünyesinde çöp kamyonu şoförü olarak çalışan bir şahsın PCR test sonucu pozitif çıktı.

Olayın ardından Güzelyurt'ta adeta alarm verildi. Test sonucu pozitif çıkan belediye çalışanının ailesi ve son 3 gündür temas ettiği tüm belediye çalışanları temaslı takip kapsamında karantinaya alındı.

Testi pozitif çıkan söz konusu kişinin Girne'de bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak da görev yaptığı öğrenildi.

Hastanın test yaptırmadan birkaç gün önce trafik kazası geçirmesi ve ifade vermek için Güzelyurt polis merkezine gittiğinin ortaya çıkması üzerine kaza günü merkezde görevli olan tüm polislere test yapıldı ve polisler evlerinde izole edildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar da, belediye bünyesinde çöp kamyonu şoförü olarak çalışan bir şahsın PCR test sonucunun pozitif çıktığını doğruladı. Özçınar, söz konusu şahsın virüsü nereden bulaştığının henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Kıbrıs Postası’na konuşan Özçınar, personelin ateşinin çıkması üzerine hastaneye gittiğini, kendisine PCR testi yapıldığını ve test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, belediye çalışanına virüsün nereden bulaştığının henüz tespit edilmediğini, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Özçınar, yapılan tespitler sonrasında, belediye personelinin testinin pozitif çıkması sonrasında personelin ailesinin kontrol altına alındığını, son 3 gün içinde de ilk temaslı olduğu kişiler tespit edilerek, karantinaya alındığını kaydetti.

Her şeyin kontrol altında alındığını kaydeden Özçınar, vatandaşlara maskelerini mutlaka takma, sosyal mesafeyi koruma ve hijyen kurallarına uyma çağrısında bulundu.



