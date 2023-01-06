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Güzelyurt'ta bazı köylere yarın elektrik verilemeyecek

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Güzelyurt'ta bazı köylere yarın elektrik verilemeyecek
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi’ye yarın yaklaşık üç saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
 
Açıklamada, 10.00-13.00 saatleri arasındaki elektrik kesintisinin yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacağı belirtildi.
 

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.
 
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