banner875
banner885
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
5 0
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
10 0
 
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
7 0
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
18 0
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
10 0
23 0
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
45 0
banner878

Güzelyurt'ta bazı bölgelerde 4 saat elektrik kesintisi olacak

banner476

banner825
Güzelyurt'ta bazı bölgelerde 4 saat elektrik kesintisi olacak
Güzelyurt’ta bazı bölgelerde yarın dört saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Kibris Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği'nden yapılan açılamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Alas Sitesi civarı, Güzelyurt Mevlevi yolu ve çevresine elektrik verilemeyecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.