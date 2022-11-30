Güzelyurt'ta bazı bölgelerde 4 saat elektrik kesintisi olacak

Güzelyurt’ta bazı bölgelerde yarın dört saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.



Kibris Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği'nden yapılan açılamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Alas Sitesi civarı, Güzelyurt Mevlevi yolu ve çevresine elektrik verilemeyecek.

