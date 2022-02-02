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Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu'nda yolun bir kısmı kapatılacak

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Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu'nda yolun bir kısmı kapatılacak

Polis, Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu'nun, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gidiş yönünde Yılmazköy birinci kavşağı ile Yılmazköy üst geçidi arası  kısmının 3-5 Şubat tarihlerinde ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

Polis, Gönyeli ve Alayköy bölgelerinin artan enerji talebinin karşılanabilmesi amacıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından orta gerilim enerji nakil hattı tesis edilmesi projesi kapsamında; 3-5 Şubat tarihlerinde, 09.00-16.00 saatleri arasında belirtilen yolların ulaşıma kapatılacağını açıkladı.  

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu'nun, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gidiş yönünde Yılmazköy birinci kavşağı ile Yılmazköy üst geçidi arası kalan kısmının 09.00-16.00 saatleri arasında trafik ve çalışma emniyeti açısından ulaşıma kapatılacak.  

Çalışmalar esnasında, Güzelyurt’tan gelip, Lefkoşa yönüne gidecek araçlar için ulaşımın, Yılmazköy birinci kavşağından itibaren eski yol güzergahından sağlanacağı belirtildi.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

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