Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda yama ve bakım çalışması başlıyor

Karayolları Dairesi, Güzelyurt-Lefkoşa bölünmüş ana yolu güzergâhında bugünden itibaren bir sonraki duyuruya kadar yama ve bakım çalışması yapılacağını açıkladı.



Karayolları Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, dairenin, sorumluluğu altındaki ana yollarda asfalt yama çalışmaları gerçekleştireceği belirtildi.

Güzelyurt-Lefkoşa bölünmüş ana yol güzergâhında yapılacak bu çalışmalar kapsamında sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş seyretmeleri, trafik işaretlerine dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları istendi.

