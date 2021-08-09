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Güzelyurt - Lefke çevre yolu Orta Cağ gibi

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Güzelyurt - Lefke çevre yolu Orta Cağ gibi
Niyazi Ergülen
Güzelyurt – Lefke arasında uzun zaman önce yapımına başlanan ve yarım biten çevre yolunun boydan boya aydınlatma ışıksız olması sürücüleri tedirgin ediyor. Özellikle bu yol üzerinde bulunan Güneşköy ve Doğancı kavşaklarının ışıklandırılmaması sürücüleri karanlıkta zorluyor.

Güneşköy ve Doğancı kavşakları üzerinde olan çemberlerin zifiri karanlıkta olması buraya orta çağ karanlığı yaşatıyor.
Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Dairesi’nin bu kavşakları ışıklandırması ilerde yaşanabilecek faciaların yaşanmaması için oldukça önemli. Akşam saat 20.00 raddelerinde havanın kararması sonrasında gerek Güneşköy gerekse Doğancı kavşaklarında görüş mesafesinin çok az olması nedeniyle sürücülerin araçlarıyla çembere çarpma riskini çok artırmakta. İki çembere aydınlanma lambalarının konulması durumunda olası kazaların önlenmesi için açısından büyük önem taşımakta
 
 
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