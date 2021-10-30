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Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu ihaleye hazır

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Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu için önce zeytin ağaçları, ardından da mandıra engeli ortadan kalkarken, narenciye ağaçları sökülerek, başka bir bölgeye taşınıyor. İhalenin tamamlanması için düğmeye basıldı

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Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu ihaleye hazır
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Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nda, Doğancı-Lefke arasında kalan 7 kilometrelik bölüm üzerindeki tüm ihtilaflı konular temizlendi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, ihalenin tamamlanması için her şeyin hazır olduğunu belirtti.
Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu'nda 2012 yılında başlayan ve önemli bir bölümü tamamlanmasına rağmen, yaşanan sorunlar nedeniyle yapımı tamamlanamayan 7 kilometrelik yol üzerinde bulunan son engel de kaldırılıyor.
Önce zeytin ağaçları, ardından da mandıra engeli ortadan kalkarken, narenciye ağaçları sökülerek, başka bir bölgeye taşınıyor. İhalenin tamamlanması için düğmeye basıldı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, kısa sürede ihalenin tamamlanarak, ülkenin çağdaş yola, sürücülerin de daha yüksek güvenlikli trafik akışına kavuşacağını belirtti. Canaltay, ihalenin tamamlanması için her şeyin hazır olduğunu kaydetti.
Bakan Canaltay, çevre yolu güzergahı üzerinde bulunan mandıranın yıkımına başlandığını, mandıranın ilerisinde bulunan narenciye bahçesindeki ağaçların sökümünün ise gelecek hafta tamamlanacağını açıkladı. Canaltay, böylece Bakanlığa bağlı Karayolları Dairesi'nin yol güzergahının temizlenmesi adına üzerine düşen görevleri büyük özveri ile çalışarak tamamlamış olacağını ifade etti.
 
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