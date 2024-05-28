Güzelyurt Hastanesi için yıllar sonra ihale

2018'de ihaleye çıkılarak inşaatına başlanan, duvarları örüldükten sonra inşaatı duran Güzelyurt Hastanesi'nin yapımı için Merkezi İhale Komisyonu ihaleye çıkıyor. 3 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek olan ihalenin değeri 121,5 milyon TL olacak

Sağlık Bakanlığı, “Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi IV. Etap İşleri” için ihaleye çıktı. 3 Temmuz’a kadar teklif kabul edilecek ihale için ayrılan toplam tahmini değer 121.464.181,26 TL – KDV hariç olacak.

Maliye Bakanlığı, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından açılan ihaleye, I. ve II. Sınıf Yapı Karnesi almış Müteahhitler katılabilecek.

Planlama ve İnşaat Dairesinden temin edilecek şartname bedeli 121.000 TL+KDV olan ihalenin şartları şöyle:

“İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

Geçici teminat olarak 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

Teminat Vadesi (Başlangıç ve bitiş) tarih ve süre olarak açıkça yazılmalı, vade bitiş tarihinin resmi tatil gününe rastlaması halindei vade bitiş tarihi, tatil gününe izleyen ilk iş günü şeklinde dikkate alınarak teminat hazırlanmalıdır

Teminat mektubunun bitiş süresi en az 01.10.2024 tarihli olacaktır.

Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

İnşaatlarla ilgili Müteahhitlerin 19/98 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği Encümene kayıt şartı gerekmektedir. Ayrıca Müteahhitler sınıf karnesi fotokopisini teklifler ile birlikte sunacaklardır.

Şartname İrtibat Numarası: 392 601 16 00. Şartname Temin Edilebilecek Kurum: Planlama ve İnşaat Dairesi.”

Tekliflerin en geç 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

