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Güzelyurt Barış İlkokulu’na yıldırım düştü

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Güzelyurt Barış İlkokulu’na yıldırım düştü. Okulda bulunan yıldırımsavar aleti sayesinde yaralanan olmadı

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Güzelyurt Barış İlkokulu’na yıldırım düştü

 
Güzelyurt Barış İlkokulu’na yıldırım düştü.  Olayın teneffüs saatlerinde olması nedeniyle öğrenci, öğretmenler ile görevlilerin zarar görmemesi yüreklere su serpti.
Okulda bulunan ‘Paratoner / yıldırımsavar’ aleti sayesinde kimseye zarar gelmediğini ifade eden Okul Müdürü Filiz Ustam, yaşananları anlattı.
“Çok şiddetli bir ses, gürültü ve ışık oluştu, birkaç saniye sürdü” diyen Ustam, o sırada öğrencilerin kötü hava şartlarından dolayı okul içinde olduğunu ifade etti.
Durumu öğrenen ailelerin çok korktuğunu ve ikinci bir yıldırım ihtimaline karşı çocuklarını okuldan aldığını belirten Ustam, elektrikli aletlerde zarar oluştuğu öngörüsünde bulundu. Ustam, “Aileler korktu, çocuklarını okuldan aldı” dedi.
 
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