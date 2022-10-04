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Güzelyurt Açık Pazar esnafını kış ayları ürkütüyor

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Güzelyurt’ta her Cumartesi günü kurulan açık pazarın üstü açık olan yerleri kış ayları yaklaştıkça esnafı ve tüketicileri korkutup ürkütüyor

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Güzelyurt Açık Pazar esnafını kış ayları ürkütüyor

 
Niyazi Ergülen
Güzelyurt’ta her Cumartesi günü kurulan açık pazarda yaklaşan kış ayları nedeniyle esnafı sıkıntı bastı.
Kış aylarında yağışlı günlerde açık pazarın üstü açık olan yerler esnafı ve tüketicileri korkutup ürkütüyor. Yarı kapalı yarı açık pazarda geçen kış aylarında yağan yağmurlardan dolayı hem esnaf hem de alış-verişe gelen vatandaşların büyük mağduriyet yaşadıkları bildirildi.
Halkın Sesi’ne konuşan Güzelyurt Açık Pazar esnafları açık pazarın üstünün kapanması için Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a gerekli uyarı ve taleplerini iletmelerine karşın başkan Özçınar’ın ‘beğenmeyen gelmesin’ cevabını verdiğini ifade ettiler.
Açık pazarda ürünlerin marketlere göre biraz ucuz olması Rumların pazara rağbetini artırdığını belirten esnaflar birçok Rumun pazarda alışverişte bulunduğunu söylediler. Ancak önümüzdeki günlerde yağacak yağmurlardan endişe duyan Açık Pazar esnafları, buranın üzerinin kapatılması için bir çalışma yapılmasını istiyorlar.


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