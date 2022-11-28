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“Güzel yürekli insanlar diyarı Kuzey Kıbrıs”

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TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Lefkoşa Surlariçinde yürüyüş yaptı, Arastada esnaf ile sohbet etti, Lokmacı kapısında polis ve gümrük memurları ile fotoğraf çektirdi

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“Güzel yürekli insanlar diyarı Kuzey Kıbrıs”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, dün Lefkoşa Surlariçinde sabah yürüyüşü yaptı.
Arastada esnaf ile sohbet eden Feyzioğlu görevli polis ve gümrük memurları ile fotoğraf çektirdi.


Feyzioğlu o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Feyzioğlu ayrıca Dr. Fazıl Küçük’ün heykeli ve müzesini de ziyaret etti.
Büyükelçi Feyzioğlu paylaşımında "Lefkoşa'da surlar içinde sabah erken yürüyüş. Güzel yürekli insanlar diyarı Kuzey Kıbrıs" ifadelerini kullandı.




 
 
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