Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları dün, TC Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na Tümgeneral İlker Görgülü atandı.





Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan Tümgeneral Osman Aytaç ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atandı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapılırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

