banner913
banner932
CTP Genel Başkanı Erhürman: “Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
CTP Genel Başkanı Erhürman: “Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
16 0
Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı
Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı
30 0
 
Suikast şüphesi
Suikast şüphesi
44 0
Voleybolda transfer dönemi sona erdi
Voleybolda transfer dönemi sona erdi
18 0
İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu
İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu
54 0
Orta Doğu’dan 100 bin kişi tahliye edilebilir
Orta Doğu’dan 100 bin kişi tahliye edilebilir
17 0
Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde
Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde
20 0
banner1032

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, veda ziyaretlerini yaptı

banner1020

banner1045
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, veda ziyaretlerini yaptı
banner971
Geçtiğimiz günlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak ataması yapılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, 16 Ağustos 2024 tarihinde veda ziyaretlerini yaptı.

Bu kapsamda sırasıyla Cumhurbaşkanlığını, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ'ı, Başbakan Ünal Üstel’i, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i ve Dış İşleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti.
Tümgeneral Osman Aytaç'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'deki yeni görevine katılacağı öğrenildi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.