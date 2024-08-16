Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, veda ziyaretlerini yaptı

Geçtiğimiz günlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak ataması yapılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, 16 Ağustos 2024 tarihinde veda ziyaretlerini yaptı.
Bu kapsamda sırasıyla Cumhurbaşkanlığını, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ'ı, Başbakan Ünal Üstel’i, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i ve Dış İşleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti.
Tümgeneral Osman Aytaç'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'deki yeni görevine katılacağı öğrenildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.