Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, veda ziyaretlerini yaptı

Geçtiğimiz günlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak ataması yapılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman AYTAÇ, 16 Ağustos 2024 tarihinde veda ziyaretlerini yaptı.Bu kapsamda sırasıyla Cumhurbaşkanlığını, Meclis Başkanı Zorlu TÖRE'yi, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan ÖZERDAĞ'ı, Başbakan Ünal ÜSTEL'i, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem SERİM'i ve Dış İşleri Bakanı Tahsin ERTUĞRULOĞLU'nu ziyaret etti.Tümgeneral Osman AYTAÇ'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'deki yeni görevine katılacağı öğrenilmiştir.