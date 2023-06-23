Emekli Kıdemli Savcı Güven Silman’ın “Kıbrıs Üzerine Siyasi Notlar” adlı kitabı yayımlandı.

Verilen bilgiye göre kitap, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs üzerindeki egemenlik haklarının işgaline ve kendi kaderini tayin etme hakkının sonlandırılmasına karşı yürüttükleri meşru müdafaa hakkını konu alıyor.

Editörlüğünü Çağın Zort’un yaptığı kitapta KKTC devletinin temel ögelerinin de detaylı bir şekilde izah edildiği kaydedildi.

