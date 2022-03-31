Gururlandıran adaylık

ABD tarafından verilen Cesur Kadınlar Ödülü’ne bu yıl aday olarak“insan hakları alanındaki faaliyetleri ve cesaretinden dolayı” Mülteci Hakları Derneğinden ve İnsan Hakları Platformu üyesi Fezile Osum gösterildi





Amerika Bileşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen Cesur Kadınlar Ödülü’ne bu yıl ada genelinden aday olarak, “insan hakları alanındaki faaliyetleri ve cesaretinden dolayı” Mülteci Hakları Derneğinden ve İnsan Hakları Platformu üyesi Fezile Osum gösterildi.

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber, dün Lefkoşa Surları içinde bulunan İnsan Hakları Platformu binasında basın toplantısı düzenleyerek, ada genelinden ödül için Osum’un aday gösterildiğini açıkladı ve adaylık sertifikasını takdim etti.

Garber konuşmasında, Fezile Osum’un 10 yıldan uzun bir süredir mağdurların ve korumaya muhtaç olanların savunuculuğunu en önde yapanlardan olduğunu, liderlerin insan kaçakçılığını önleme, mağdurlara koruma sağlama ve korumaya muhtaç olanları savunan sivil toplum örgütleri ile çalışma konusunda adım yapmasını öngören Birleşmiş Milletler’in Palermo Protokolünün imzalanması konusunda yürütülen çalışmanın öncülüğünü yaptığını kaydetti.

İnsan ticaretine karşı yürütülen Commit projesinde, insan ticareti kapsamında mağrurlara yardımcı olmak için kurulan İnsan Hakları Platformunun oluşumunda da önemli rol oynadığını kaydeden Garber, Commit projesinde sergilediği liderlik ve farkındalık yaratmak için yaptığı çalışmaların, pek çok Kıbrıslı Türkün insan ticareti faaliyetlerini fark etmesine yardımcı olduğunu belirtti. Garber, Osum’un mülteci, sığınmacı ve LGBTQI+ ların hakları konusundaki çalışmalarıyla öne çıktığını kaydetti.

Osum’un korumaya muhtaç olanların hakları ve toplumdan dışlananlar için kendini hiç çekinmeden riske atan bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Garber, ırkçı ve haksız muamelelerin kalkması için de Afrikalı üniversite öğrencilerine destek olduğunu kaydetti. Garber, “Tehditler ve polis zorlamasına rağmen Fezile geri adım atmayı reddetmiştir” dedi.

Osum’un sergilediği cesaret sayesinde, öğrenci gruplarının açıklamalarını facebook üzerinden canlı yapmasına yarımcı olduğunu ifade eden Garber, “Tüm bu ve daha fazla nedenden dolayı, Fezile Osum’a Uluslararası Cesur Kadın Ödül adayı sertifikasını sunmaktan onur duyuyorum” dedi.

OSUM

Filiz Osum ise konuşmasında, çalışmalarının ABD Elçiliği tarafından takdir edilmesinden dolayı gurur duyduğunu belirtti.

İnsan hakları ile mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğunu belirten Osum, mücadeleye devam edeceğini kaydetti.

BEYATLI

İnsan Hakları Platform Projesi Direktörü Derya Beyatlı da, Kıbrıs da dahil Avrupa genelinde insan hakları konusunda zor bir dönemeçten geçilmekte olduğunu, bu dönemde ABD temsilcisinin verdiği desteğin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Beyatlı, “İnsan hakları alanında çalışmak, insan hakları aktivisti olmak güç, cesaret, direnç ve devamlılık gerektiriyor. Platformda böyle bir kadın bulunduğundan çok gururluyum” dedi.

ABD’nin dünya genelindeki büyükelçileri tarafından aday gösterilen Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü, 2007’den beri veriliyor.

