Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kıbrıs Türkü’nün ‘Çanakkale Destanı’ diye adlandırdığımız Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümünü, büyük bir kararlılıkla tarihe sorumlu bir şekilde ve gururla kutluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Erenköy Direnişi mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türkü’nün ‘Çanakkale Destanı’ diye adlandırdığımız Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümünü, büyük bir kararlılıkla tarihe sorumlu bir şekilde ve gururla kutluyoruz.

Eğitimini yarıda bırakarak vatan savunması ve onurlu bir yaşam için silaha sarılan yüzlerce Kıbrıs Türk genci, ENOSİS hedefiyle başlatılan faşist Rum saldırılarına, ölümü göze alarak direnmiş ve Erenköy’de büyük bir zafere imza atmışlardır.

Öğrenci cemiyetlerinde örgütlenerek ilk önce çeşitli eylemlerle Kıbrıs'ta yaşananlara dikkati çekip ardından halkın onuru ve özgürlüğü için savaşan yüzlerce öğrencimizin Erenköy’de yazdığı destan, vatan bildiğimiz bu topraklarda güvenlik içinde onurlu bir yaşama ulaşırken, ne gibi büyük fedakârlıklar sergilendiğinin en önemli nişanesidir.

Özgürlük ve bağımsızlık şiarını rehber edinen Erenköy mücahitlerinin yakmış olduğu bu kıvılcım, aynı zamanda KKTC’nin ilanına uzanan kutsal yolculuğun en önemli mihenk taşıdır.

Bereketçilerin, türlü tehlikeyi göze alarak canı pahasına Anadolu ile bağlantı kurup sandallarıyla Kıbrıs Türk halkının faşist Rum saldırılarına karşı direnebilmesi için silah getirmesi, genç üniversiteli öğrencilerimizin yöre halkıyla bütünleşerek ortaya koyduğu mukavemet, Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde yurtseverlik, yiğitlik, özgürlük tutkusu, inanç ve kararlılık gibi faziletlerin her daim üstün olduğunu sonsuza kadar bize hatırlatacaktır.

BM’nin gözü önünde, Rumların taarruzu altında büyük bir kararlılıkla mücadele verilirken, imdadımıza Anavatan Türkiye yetişmiş ve Erenköy’ün, düşmanın eline geçmesine müsaade edilmemiştir. Erenköy’de yaşananlar, bize Türkiye’nin garantörlüğünden hiçbir hâl ve koşulda vazgeçilemeyeceğini gösteren örneklerden sadece bir tanesidir.

Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, gerek Kıbrıs konusu gerekse Mavi Vatan’daki hak ve çıkarlarımızı, her daim aziz şehitlerimizden aldığımız ilham, halkımızdan aldığımız güç ve tarihin bize öğrettiği tecrübe ile koruyacak, geleceğe umutla yürüyeceğiz.

Kıbrıs Türk halkının geleceğini, varlığını ve kazanımlarını yok edecek oldubittilere boyun eğmeyecek, ağır bedeller ödeyerek verilen mücadele ve özgür yaşamak adına yapılan fedakârlıklarla ulaştığımız devlet mertebesini her daim koruyarak geliştireceğiz. Bu, gelecek nesillere olan en büyük borcumuzdur.

Tüm şehitlerimizi bu duygu ve düşüncelerle minnetle anarken, gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum.