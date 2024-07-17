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“Gurur duy Girne’li”

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“Gurur duy Girne’li”
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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’lun sosyal medya paylaşımı:
“Dallas Büfesi olmayan,
Çocuk parkı olmayan Kordonboyu öksüz kalırdı.
Dallas büfemiz yenilendi.
Çocuk parkımız küçük bir amfi şeklinde planlandı.
Yapay gölgelendirmesi 10 gün içinde monte edilmiş olacak parkımızın.
7’den 97’ye&#128513; hepimize hitap edecek kamusal alanlarıyla Yeni Kordonboyu kentimize değer katacak.
Tümü öz sermayeyle yapılmış önemli bir ESER.
Gurur duy Girne’li bu eser sizlerin ödediği kaynaklarla inşaa edildi.
Biz Birlikte GİRNEYİZ❤️
 
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