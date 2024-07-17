Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’lun sosyal medya paylaşımı:“Dallas Büfesi olmayan,Çocuk parkı olmayan Kordonboyu öksüz kalırdı.Dallas büfemiz yenilendi.Çocuk parkımız küçük bir amfi şeklinde planlandı.Yapay gölgelendirmesi 10 gün içinde monte edilmiş olacak parkımızın.7’den 97’yehepimize hitap edecek kamusal alanlarıyla Yeni Kordonboyu kentimize değer katacak.Tümü öz sermayeyle yapılmış önemli bir ESER.Gurur duy Girne’li bu eser sizlerin ödediği kaynaklarla inşaa edildi.Biz Birlikte GİRNEYİZ