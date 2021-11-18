Gürpınar, siyasete atılıyor

Polis Teşkilatında 37 yıl görev yapan ve “Efsane Gumandan” olarak bilinen Emekli Başmüfettiş Veli Gürpınar, UBP’ye üye oldu.



Gürpınar’a parti rozetini Başbakan Faiz Sucuoğlu taktı.

Gürpınar halkın, polis mensubu arkadaşlarının, sevenlerinin ve ailesinin isteği üzerine 23 Ocak 2022 tarihinde ülkemizde yapılacak olan Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinden İskele Bölgesinden siyasete atılma kararı alarak aday adayı olacağını açıkladı.

Gürpınar Ulusal Birlik Partili üyelerden onay alması halinde vatandaşların, polis mensuplarının, haksızlığa uğrayan herkesin cesur sesi ve savunucusu olma sözü verdi.

