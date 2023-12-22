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Gürcafer'den Özersay'a büyük tepki

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Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer: Sayın Özersay’ın elinde somut bilgi ve belge varsa derhal polise versin yoksa dedikodu yapmaktan vazgeçsin

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Gürcafer'den Özersay'a büyük tepki
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, inşaat sektörünün adının “kara para aklama” iddialarına karıştırılmasına büyük tepki gösterdi.
Gürcafer, yabancılara konut satışının HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Başbakan Yardımcılığı görevinde iken 1’den 3’e çıkarıldığını da anımsatarak, “Sayın Özersay’ın elinde kara para aklayan firmalarla ilgili bilgi, belge var ise hiç beklemeden mali polise ve savcılığa versin” çağrısında bulundu.
Gürcafer’in konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:
“Toplumda huzursuzluk yaratarak tepkiler oluşturmak sonra da bu tepkileri örgütleyerek bundan siyasi rant elde etmeye çalışmak modası geçmiş, bizim de alışık olduğumuz bir yöntemdir. Ancak bilinmelidir ki ülkenin bu hale gelmiş olmasında bu ve benzeri yaklaşımların etkisi çok büyüktür. Hatırladığım kadarıyla Sayın Özersay’ın başbakan yardımcısı olduğu dönemde yabancılara konut satışı birden üçe çıkarılmıştı. Sayın Özersay’ın elinde kara para aklayan firmalarla ilgili bilgi, belge var ise hiç beklemeden mali polise ve savcılığa versin. Kendisine sonuna kadar destek olacağımızı beyan ederiz. Ancak siyasi çöküşünü ters çevirmek için harcadığı çabada, tüm İnşaat sektörünü töhmet altında bırakacak kadar acımasız davranışı inşaat firmalarımız içerisinde şiddetle kınandığını da bilmesinde yarar var. Başarısızlığın sonuçları ancak başarı ile ortadan kalkar. Karalama ile toplum nazarında başarılı adledilmeyi beklemek hele hele ülke ekonomisine zarar vermeyi umursamadan bu davranışı sergilemek halkı aptal yerine koymakla eş anlamlıdır. Sayın Özersay’ın elinde somut bilgi ve belge varsa derhal polise versin yoksa dedikodu yapmaktan vazgeçsin.”
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