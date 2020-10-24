Arasta esnafı, pandemi sürecinden en zararlı çıkan kesimlerden oldu. Esnaf, “Günümüzü siftah yapmadan geçiriyoruz, hükümet bizim farkımızda bile değil ya da farkındalar umursamıyorlar” diyerek tepkisini gösterdi





Koronavirüs pandemisinin en çok sarstığı esnaf, siftah bile yapamadığını söyleyerek gündemin erken seçim olmasına karşı bir duruş sergiledi.

Arasta esnafı pandemi sürecinden en zararlı çıkan esnaf olmaya devam ediyor. Esnafların tek derdi ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz…

Esnaf, Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunarak, erken seçimin hiçbir şey değiştirmeyeceğini, erken seçimin ülkeye bir katkısı olmadığını söyledi.

Arasta Esnafı Oruç Kaya, ülkenin gündeminin erken seçim veyahut pandemi olmamasını doğru bulmadığını söyleyerek “Üniversite mezunları işsiz, insanlar evine ekmek götüremiyor” ifadelerini kullandı. Kaya, gündemin ekonomi olması gerektiğine vurgu yaptı.

Erken seçimin ülkede herhangi bir değişiklik yapmayacağını belirten Arasta esnafı Salih Doktoroğlu, “Biz burada bir günümüzü siftah yapmadan geçiriyoruz, hükümet bizim farkımızda bile değil ya da farkındalar umursamıyorlar” diyerek eleştirdi.

Pandemi sürecinde esnaflara verilen yardımlardan faydalanmadıklarını da aktaran Doktoroğlu, “Pandemi sürecinde hükümetin bir kuruş parasını görmedik” dedi.

Belediye Pazarı esnafı Yavuz Umar ise, pandemiden sonraki süreçte ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ ifadelerini kullandı. Umar, erken seçimin gerekli olmadığını, hükümetin içerisinde yer alan partiler ile yeni bir hükümet kurulabileceği görüşünü savundu.

Umar, “Memleketi zarara uğratmadan anlaşarak, hükümet kurulmalıdır. Kapalı kapılar arkasında birbirlerini çekiştirerek bir yere varamazlar. Anlaşmak zorundalar…” dedi.

Hükümet yöneticilerinin Cumhurbaşkanlığına adaylıklarını koymaları sebebiyle uzun bir süredir hükümetin olmadığına dikkat çeken Arasta esnafı Öntaç Düzgün ise Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, erken seçimin doğru bir karar olmadığını belirtti.

Ülkenin büyük ekonomik sorunları olduğunu, turizm konusunda pandemi sürecinde bir başarı sağlanmadığına işaret eden Düzgün, “Güçlü bir irade olsa kontrol ve karantina sistemi daha iyi çalışsa bu noktaya gelmezdik” ifadelerini kullandı.

