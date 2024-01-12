banner913
banner932
Güney Afrika’nın İsrail aleyhine açtığı “soykırım davasının” ilk duruşması yapıldı
Güney Afrika’nın İsrail aleyhine açtığı “soykırım davasının” ilk duruşması yapıldı
11 0
Pahalılıkta dünya beşincisiyiz!
Pahalılıkta dünya beşincisiyiz!
13 0
 
U16 Milli Takımı için seminer düzenlendi
U16 Milli Takımı için seminer düzenlendi
13 0
İki kredi paketi birden
İki kredi paketi birden
37 0
Liderimiz törenlerle anılacak
Liderimiz törenlerle anılacak
15 0
Ağrotur'a güneş parkı
Ağrotur'a güneş parkı
48 0
İsrail’in soykırım davası başlıyor
İsrail’in soykırım davası başlıyor
40 0
banner996
banner985

“Günsel, Kıbrıs ile Türkiye bütünlüğüne vesile olmalı”

banner989

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC’nin elektrikli yerli otomobili Günsel’in üretim tesisini ziyaret etti. Dr. Suat Günsel, Günsel’in Kıbrıs ile Türkiye arasındaki bütünlüğüne vesile olmasını temenni etti

banner974
“Günsel, Kıbrıs ile Türkiye bütünlüğüne vesile olmalı”
banner971
KKTC’de dün temaslarda bulunan Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC’nin elektrikli yerli otomobili Günsel’in üretim tesisini ziyaret etti.
Test sürüşü de yapan Mehmet Fatih Kacır, Günsel’in özgün bir tasarımı olduğunu kaydetti.
Fatih Kacır, “Türkiye her zaman, her konuda olduğu gibi Kıbrıs Türkü'nün yanındadır, her başarılı işten duyduğumuz iftiharı, Günsel marka otomobillerle de duymayı ümit ediyoruz” dedi.
Türkiye’nin otomotiv konusunda tecrübeli olduğunu, bu tecrübenin Togg’la taçlandığını kaydeden Kacır, araştırma, geliştirme ve tasarım odaklı yaklaşımla bu günlere getirilen Günsel projesinin önümüzdeki dönemde Türkiye’nin deneyimi ve tecrübesiyle bütünleşmesini de temenni etti.
Otomotiv geliştirme sürecinin aşamalarına işaret eden Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Mutlaka bu anlamda da çalışmaları sürdürmek lazım ama pekâlâ satışa hazır olduğunu hissettiğim bir araç kullandım. Bugüne kadar verilen emekler iyi bir netice çıkardı” dedi.
Günsel’in renk tercihlerini de çok başarılı bulduğunu söyleyen Mehmet Fatih Kacır, projede emeği geçenleri kutladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel de, Günsel’in Kıbrıs ile Türkiye arasındaki bütünlüğüne vesile olmasını temenni ederek, “En büyük arzumuz budur. Üretim, bir enstrümandır.” dedi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.