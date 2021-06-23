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Günsel ile tüm dünyaya ‘KKTC yaşayacaktır’ mesajı veriliyor

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Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ’de üretilecek yerli ve milli otomobil GÜNSEL’in önemine dikkat çekerek, KKTC’nin güçlenen kurumlarıyla “KKTC yaşayacaktır” mesajının tüm dünyaya verildiğini söyledi. Günsel de, Tatar’ın Kıbrıs Türkü’nü takdire şayan bir siyaset anlayışıyla temsil ettiğini belirtti

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Günsel ile tüm dünyaya ‘KKTC yaşayacaktır’ mesajı veriliyor
 
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası Tatar ve Günsel, beraberindekilerle, Surlar İçi Şehir Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundular.
Tatar, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada Günsel’i çok uzun zamandır tanıdığını kaydederek, Günsel’i ilk tanıdığı yıllardan itibaren, KKTC’ye sahip çıkılması ve yatırım yapılması halinde, KKTC’nin gelişip büyüyeceği konusunda hemfikir olduklarının altını çizdi.


Ülkede çözüm olmadan KKTC’nin gelişemeyeceği yönünde yürütülen kampanyanın kabul edilemeyeceğini, doğası, tarihi ve insan kaynakları ile ülkede büyük bir potansiyelin bulunduğunu belirten Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) yıllardır gerçekleştirdiği yatırımlardan duyduğu memnuniyetin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ ailesi tarafından ilköğretimden, yükseköğrenimin en üst kademesine yapılan yatırımın, devletin kurumsal yapısı açısından oldukça önemli yatırımlar olduğuna vurgu yaparak, YDÜ Hastanesi gibi oldukça önemli sağlık yatırımları sayesinde, ülkede birçok can kurtarıldığını belirtti. 


YDÜ bünyesinde üretimi gerçekleşecek olan GÜNSEL marka otomobilin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin güçlenen kurumlarıyla “KKTC yaşayacaktır” mesajının tüm dünyaya verildiğine dikkat çekti.
“Kıbrıs Türkü bir soykırımdan geçmiştir. Geçmişimizde neler yaşandığını çok iyi biliyoruz” diye konuşan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele yıllarında gösterdiği büyük direnç sayesinde bugün KKTC devletinin kendi demokrasisi içerisinde huzur ve güven içinde olunduğunun altını çizdi.
Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne asla yama olmayacağının altını çizerek, pandemi sonrası, KKTC’nin daha da gelişeceğini kaydetti. 
Günsel de kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Tatar’ın Kıbrıs Türkü’nü hem iç meselelerde hem de dış siyasette takdire şayan bir siyaset anlayışıyla temsil ettiğini ifade etti. 
 

Cumhurbaşkanı Tatar, Surlar İçi Şehir Müzesi’ni gezdi
 
 
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