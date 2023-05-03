“GÜNSEL çok başarılı bir çalışma”

YDÜ’yü ziyaret ederek GÜNSEL B9 ile test sürüşü yapan Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, GÜNSEL’in çok başarılı bir çalışma olduğunu vurguladı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünü ziyaret ederek beraberindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik heyeti ile birlikte bir dizi incelemede bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın ağırladığı Dr. Ulusoy, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan Büyük Kütüphane, PCR Kit Üretim Laboratuvarı ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret ederek bilgi aldı.KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i de ziyaret eden Ulusoy, seri üretim çalışmaları ile ilgili bilgi alırken GÜNSEL B9 ile test sürüşü de yaptı.Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’den çok etkilenen Dr. Hasan Ulusoy, özellikle eski eser koleksiyonunun yer aldığı bölüme uzun bir zaman ayırarak “Zengin bir ulusal miras” olarak tanımladığı koleksiyonun büyük bir değer olduğunu belirtti. Dr. Ulusoy, GÜNSEL’in çok başarılı bir çalışma olduğunu da vurgulayarak “Her zaman desteğe hazırız” ifadesini kullandı.YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Yakın Doğu Üniversitesi olarak bilimde, teknolojide ve sanatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha ileriye taşıma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ana vatan Türkiye’mizin de bu yolculuğumuzda yanımızda olduğunu görmek bizlere büyük bir güven veriyor” ifadelerini kullandı.