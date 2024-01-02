Günlük geçiş sayısı 21 bini aştı

2023’ün 10 aylık döneminde kara geçiş kapılarından Kuzey Kıbrıs’a günde ortalama 21 bin 300 giriş ve çıkış oldu

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarında trafik 2023’te rekor kırmaya devam ediyor.2023’ün 10 aylık döneminde kara geçiş kapılarından Kuzey Kıbrıs’a günde ortalama 21 bin 300 giriş ve çıkış olduğu hesaplandı. Bu rakamlar, kara kapılarında aşırı bir yoğunluğa işaret ediyor. Kıbrıslı Türk ve Rumların yanı sıra, üçüncü ülkelerden gelenlerin sayısı her geçen gün artarken, kapılardaki aşırı yoğunluğa bir türlü çare bulunmuyor. Hem Kuzey hem de Güney yetkilileri yıllardır yeni geçiş kapıları açılması gerektiğini söylemelerine rağmen, bir türlü “gereken adımları atmıyor”. Bu hareketsizlik, “Her iki tarafın yöneticileri yeni kapı istemiyor” olarak yorumlanıyor.10 AYDA 6 MİLYON RAKAMI AŞILDIKuzey Kıbrıs’a 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde kara kapılarını kullanarak gelen “yabancıların” sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12.85 oranında artarak, 3 milyon 924 bin kişiden, 4 milyon 429 bin kişiye çıktı. KKTC uyrukluların 2 milyon 049 binlik girişleri de dâhil edilince “10 aylık kara kapılarından giriş yapanların sayısı 6 milyon 479 bin 029’a ulaşıyor”. Bu rakam, birden çok giriş yapan kişileri de kapsıyor. Kuzey Kıbrıs’a giriş yapanların yaklaşık 3’te 2’sini ise Kıbrıslı Rumlar oluşturuyor.2,5 MİLYON KIBRISLI RUMTürk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında aşırı değer kaybı nedeniyle Güney Kıbrıs’ın ucuzluk pazarına dönen Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Kıbrıslı Rum sayısı rekor seviyeye çıktı. Ocak-Ekim döneminde kara kapılarından giriş yapan Kıbrıslı Rum sayısı 2022’ye göre %8.35 artışla, 2 milyon 373 binden, 2 milyon 571 bine çıktı. Turizm Bakanlığı’nın rakamlarına göre, kara kapılarından ülkeye giriş yapan en kalabalık ikinci grup 260 bin kişiyle Britanya vatandaşları oldu. Yunanistan vatandaşları 228 bin girişle üçüncü sırayı alırken, 151 bin Romanya; 142 bin Bulgaristan; 114 bin Almanya; 95 bin Polonya; 84 bin İsrail, 65 bin Rusya ve 60 bin Slovakya vatandaşı bu ülkeleri takip etti.