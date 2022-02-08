“Günlük 15 bin dolar zarar edildi”





CTP Milletvekili Salahi Şahiner, savaş sonrası enkazı andıran bir ülke ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Şahiner, Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt taşıyan geminin açıkta beklediği bilgisini aktardı. Gerekli ödeme yapılmadığı için boşaltılmadığından dolayı da günlük 15 bin dolar zarar edildiğini iddia etti. Yakıtın Teknecik Elektrik Santrali’ne boşaltılmadığı sürece sadece 2 gün yetecek kadar yakıt olduğunu aktaran Şahiner, ülkenin karanlığa gömüleceğini belirterek eğer 2 gün içinde yakıt aktarılmazsa makinelerin susacağını ifade etti.

Konuşmasında Ulusal Birlik Partisi’nin ‘Geleceğe yürüyoruz’ sloganına da atıfta bulunan Şahiner, “Geleceğe yürüyoruz dediler ancak bizleri karanlığa yürütüyorlar gerçekten çok üzgünüm. Şu an içeride grup toplantısında bakanlık kavgası yapıyorlar” dedi.

