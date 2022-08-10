Güngördü: “Siyasi partiler kadın adayları desteklerse yerel seçimler bir sıçrama noktası olabilir”

Güngördü, yaklaşan yerel seçimlerde kadın belediye başkanı, kadın meclis üyesi, kadın muhtar ve azaların desteklenmesinin toplumsal cinsiyet eşitliğinde bir sıçrama noktası olabileceğini kaydetti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, şehirlerdeki ayrımcılığı ortadan kaldıracak, toplum içerisinde kadının gücünü daha da artıracak toplumsal hareket içerisine girmeyi amaçladıklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Güngördü, UCLG-MEWA Ortadoğu ve Batı Asya kentler Birliği’ne 2018 yılında üye olan ve Haziran 2021 tarihinde örgütün eş başkanlığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanlığı’na seçilen Girne Belediyesi’nin düzenlediği yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliğinin tartışıldığı uluslararası organizasyonda konuşma yaptı.

Girne’de Grand Pasha Otel’de 5 Ağustos’ta düzenlenen organizasyonda, “Belediyelerde Eşitliği İzleme Projesi Sonuç Raporu Lansmanı” yanında Türkiye’den, yurt dışından ve ülkeden katılımcıların konuşmalarıyla, “Yerel Liderlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sağlamak: Zorluklar ve Fırsatlar Paneli” ve “Yerel Yönetimler İçin Eşitlik Eylem Kılavuzu” yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Güngördü, bu toplantıda, Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KADER), “Kadın Dostu Kent” taahhütnamesini de imzaladı.

-Güngördü

Girne Belediye Başkanı Güngördü konuşmasında, şehirlerdeki ayrımcılığı ortadan kaldıracak, toplum içerisinde kadının gücünü daha da artıracak toplumsal hareket içerisine girmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kadının üretimdeki yerinin desteklenmesinin önemi yanında yaklaşan yerel seçimlerde kadın belediye başkanı, kadın meclis üyesi, kadın muhtar ve azaların desteklenmesinin toplumsal cinsiyet eşitliğinde bir sıçrama noktası olabileceğine dikkat çeken Güngördü, “Çok güzel bir kentte yaşıyoruz. Bu kente daha çok sahip çıkmak, kadının toplumdaki yerini güçlendirebilmemiz için daha çok çalışmamız gerekmektedir” dedi.

-“Turizm Komisyonu Başkanlığı Girne’ye önemli bir ivme kazandırdı”

2019 yılında MEWA ile tanıştıklarını ve 2019-2022 döneminde Turizm Komisyonu Başkanlığı yaptıklarını anlatan Güngördü, İstanbul’da bulunan genel sekreterliğin Girne’yi böylesi güzel bir noktaya taşımasının önemine işaret ederek, bunun Girne’ye önemli bir ivme kazandırdığını belirtti.

Güngördü, “Ambargolar altında, çeşitli siyasi baskılar altında bulunan bir kentin belediye başkanı, bir kentin çalışanları ve bir kentin meclis üyeleri, 280 şehrin bulunduğu bir örgütte Turizm Komisyonu Başkanlığı yapabiliyorsa bu bizim için çok önemlidir” diye konuştu.

Pandemiye rağmen üç yıllık süre içerisinde çevrimiçi toplantılar yapıldığını ifade eden Güngördü, çalışmaların devam ettirildiğini, 2021 Ekim ayında ise “Erişebilir Turizm Çalıştayı” gerçekleştirdiklerini ve bunu bir rapor haline getirdiklerini anımsattı.

Güngördü, son dönemde örgütte, eş başkanlık ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonluğu görevini üstlendiğine işaret ederek, önceki dönem Beylikdüzü Belediyesi’nin çalışma yaptığı komisyonda, onların başlattığı hareketi, devam ettirerek, 2022-2025 döneminde bayrağı daha da yukarıya taşımayı amaçladıklarını söyledi. Nidai Güngördü şöyle devam etti:

“Şehirlerdeki ayrımcılığı ortadan kaldıracak, bütün insanları kucaklayıcı, herkesi kapsayıcı, toplum içerisinde kadının gücünü daha da artıracak bir toplumsal hareket içerisine girmek istiyoruz. Bilgi ve tecrübe paylaşımı yanında, var olan örneklerden yola çıkarak kendimiz de ders çıkartarak gerek şehrimiz gerek Türkiye gerekse örgütün diğer ülkelerinin deneyimleriyle üye kentlerde ciddi ve üretken politika yapmak istiyoruz.”

-“Şehirde engellilere yönelik uygulamalara 2014’te başladık”

Güngördü, Temmuz 2014’te göreve geldikleri zaman şehirde birtakım yeni işler yapmaya başladıklarını ifade ederek, örnekler verdi. Nidai Güngördü, 2014 Kasım ayında Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odalar Birliği’nin engelli bireylere uygun yönetmeliğini belediye meclisinden geçirdiklerini, işyeri açma izni için gelenlere engelli bireylere uygun fiziki çözümleri uygulamak zorunluluğu konulduğunu ifade etti.

Kent halkıyla kucaklaşmak için geçmiş dönemde iki kez kent kurultayı yaptıklarını anlatan Girne Belediye Başkanı Güngördü, bu kurultaylarda sorunların çözümlenmesi için komiteler oluşturduklarını söyledi.

-“Kent kurultaylarında kadın komitesi oluşturuldu”

Kurulan komiteler arasında kadınların sorunları ve ihtiyaçlarını tespit etmek için kadın komitesi oluşturulduğunun altını çizen Güngördü, kadınların diğer komitelerde de görev aldığını ve kent yönetimine çeşitli önerilerde bulunmalarına imkân sağlandığını ifade etti. Güngördü, bu konuda vizyonun, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanlarının üretkenliğinin önemine işaret etti.

Güngördü konuşmasında, 2019 yılında, MEWA’nın, kadın haklarının korunması ve gelişmesi, şehirde kadının rolünün daha da gelişmesi için manifestoya imza attıklarını belirtti.

-“Kadın üretimi desteklenmeli”

Kadınların üretimde yer alması için desteklenmesinin önemine işaret eden Güngördü, pandemide kadının üretime daha çok girmesi gerektiğiyle yüzleşildiğini, Girne Belediyesi’nin bir kadın kooperatifi kurmak için harekete geçtiğini kaydetti.

Öte yandan zeytincilik konusunda da bir hareket yapma kararı aldıklarını belirten Güngördü, “Bölgemiz, zeytin ağacı yönünden orta doğunun en zengin potansiyeline sahiptir. Türkiye Belediyeler Birliği ile iş birliği içerisinde Gaziantep Belediyesi ile zeytincilik konusunda bir protokol imzaladık. Kadın üreticinin desteklenmesi konusunda karar aldık. 50 fidanı kadın üreticiye zimmet edeceğiz. Program başlamıştır” diye konuştu.

-“Zor bir coğrafya…”

Girne Belediyesi’nin, yerelden merkeze doğru bir güçlendirme hareketi içerisinde olduğunu ifade eden Güngördü, şunları kaydetti:

“Cinsiyet ayrımıyla ilgili bu coğrafya zor bir coğrafyadır. Orta Doğu kadın konusu denildi mi, cinsiyet konusu denildi mi, dünyanın en zor coğrafyasından biridir. Dolayısıyla bizim mesuliyetlerimiz kat kat artmaktadır. Daha çok çalışarak tüm toplumu kucaklamamız gereklidir.”

-“Girne Belediyesi’nde 3 müdür muavininin biri, 15 şube amirinin 6’sı kadın”

Girne Belediyesi’nin iç yapısı hakkında da bilgi veren Nidai Güngördü, 3 müdür muavininden birinin, 15 şube amirinden 6’sının kadın olduğunu ifade ederek, bundan gurur duyduğuna belirtti. Nidai Güngördü, bunun, kadına verdikleri değerin göstergesi olabileceğini ancak bu konuda daha çok çalışmak, daha ciddi adımlarla toplumsal işler yapmanın önemine dikkat çekti.

Akademisyenler, üniversiteler, sivil toplum örgütleriyle iş birliklerinin de önemine işaret eden Güngördü, “Bir kent yönetilirken, ortak akılla yönetilemiyorsa o kent kent olmaktan çıkar. Biz kent kurultaylarını ortak akla inandığımız için yaptık. Pandeminin gelmesiyle kurultaylara ara verdik ancak en kısa zamanda yeniden kurultaylar düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

-“Yerel seçimlerde daha çok kadın adayların çıkması bir sıçrama noktası olabilir”

Güngördü konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

“Çok yakında yerel seçimler var. Amacımız daha çok seçilmiş kadın belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar ve azaları çoğaltmaktır. Bu bugün bir deklarasyon olarak da belki toplantı sonucunda çıkacak. Kıbrıs’taki siyasi partilere çağrıda bulunacağız, ‘kadın kotasını artırıcı önlemler alın’ diyeceğiz. Bu noktada buradan çıkacak sonuçla da daha çağdaş, kadına daha çok önem veren toplum sorunlarıyla daha kadın bakış açısıyla ilgilenen insanlara ihtiyacımız vardır. Bütün siyasi partiler kendi üzerine düşeni alırsa, kadın belediye başkan adayları, meclis üyeleri çoğalır. Umuyorum ki yerel seçimler bir sıçrama noktası olabilir. Toplumda kadına daha çok değer vermenin başka bir basamağı olur. Bütün siyasi partiler üzerine düşeni yaparsa toplum daha güzel bir noktaya gider diye düşünüyorum.”

