Güngör’de yine yangın

Güngör çöplüğüne ait kapalı depo olarak kullanılan binada çıkan yangın sonucu, kapalı depo ile içerisinde muhafaza edilen pil ve asitler tamamen yandı

Güngör’de, Güngör çöplüğüne ait kapalı depo olarak kullanılan binada, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Dün saat 01.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek, yangın sonucu, kapalı depo ile içerisinde muhafaza edilen pil ve asitler tamamen yandı.

Öte yandan dün saat 18.00 sıralarında, Kuzucuk-Aygün köyleri arasındaki bir arazi içerisinde, E.G.’nin (E-67) gerekli önleyici tedbirini almadan spiral makinesi ile demir kestiği sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, 2 dönüm alan içerisindeki kuru otlar ve 8 adet 70’lik sulama hortumu yandı.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Güvercinlik köy camisi yakınlarında, Umut Gazelci kullanımındaki SC 516 plakalı kamyonet araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Dün 13.30 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, söz konusu aracın ön göğsü, elektrik aksamları, tavan kısmı ve torpido gözü tamamen yanarken, oluşan ısıdan dolayı ön camı kırılarak, içerisindeki muhtelif eşyalar ise çıkan dumandan zarar gördü.

