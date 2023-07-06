Güngör için bu ay ihaleye çıkılacak

Sadece evsel atıkların toplanması amacıyla tasarlanan Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’ne yeşil atıklar da dahil olmak üzere tüm atıkların depolanması tesisin kapasitesini düşürdü, yangın riskini de artırdı.
Nitekim önceki akşam saatlerinde çöplükten kara dumanlar yükselmeye başladı, patlama sesleri duyuldu; Lefkoşa ve çevresi yine zehir soludu.
Uzmanlar, tesiste çıkan yangınların nedeninin metan gazının drenaj sistemiyle dışarıya atılmamasından kaynaklandığı belirtiyor.
Bilindiği üzere Güngör Katı Atık Tesisi, Katı Atık Master Planı çerçevesinde 2012 yılında hizmete girdi. AB projesi olan Güngör Çöplüğü’nde metan gazından elektrik enerjisi üretimi ve hayvansal atıkların ayrıştırılmasıyla ilgili tesisler kurulsa da bunlar faaliyete girmedi.
Gerekli yatırımların yapılmaması nedeniyle çöplük beklenen erken zamanda doldu ve 2018 yılında ikinci hücre devreye alındı.
Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’ne 28 belediyeden 14’ü çöplerini götürüyor. Geriye kalan 14 belediye ise çöplerini farklı noktalara döküyor.
Öte yandan Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kapasitesi dolan, yeni yatırıma ihtiyaç duyulan Güngör çöplüğü için bu ay ihaleye çıkılacağını açıkladı.
Çöplükte önceki gün öğleden sonra çıkan yangının kontrol altına alındığını, içten içe yanan çöpleri toprakla soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) yardım talep ettiklerini, Sivil Savunma ekiplerinin, itfaiyenin, belediyelerin ve özel şirketlerin iş araçlarıyla bölgede olduğunu söyledi.
Yangınlara sıkışan çöp gazının ve yeşil atıkların neden olduğunu ifade eden Öztürkler, 11’e yakın belediyenin çöpünün buraya döküldüğünü, 3 büyük çöp çukuru (log) dolduğundan Güngör’ün alt yapısının çöktüğünü söyledi.
Mevcut firmanın ihaleyle ilgili süreç tamamlanmadan buraya yatırım yapmasının söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Öztürkler, “Güngör’deki yapı sürdürülebilir değil. İhale sürecinin biran önce tamamlanabilmesi için çalışılıyor… Bu ay içinde ihaleye çıkılacak” dedi.
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