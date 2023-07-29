Güngör Çöplüğü zehir saçıyor!

Ülkedeki çöp sorunun son bulması amacıyla 2011 yılı sonunda faaliyete giren Güngör Çöplüğü de çöplük sorununun önüne geçemedi

Katı Atık Master Planı çerçevesinde hizmete giren Güngör Katı Atık Tesisi, yeni bir Dikmen Çöplüğünü yarattı. Sadece evsel atıkların toplanması amacıyla tasarlanan Güngör Katı Atık Depolama Tesisi ’ne yeşil atıklar da dahil olmak üzere tüm atıkların depolanması tesisin kapasitesini düşürürken, aynı zamanda yangınlara da yol açıyor.

Özellikle yaz aylarında günlerce yanan ve sadece Lefkoşa’yı değil ülkenin büyük bir bölümünü dumanı ile zehirleyen Güngör Çöplüğü gerekli adımların atılmaması, yatırımların yapılmaması nedeniyle 10 yılda dolması öngörülen birinci hücre 6 yılda doldu ve 2018 yılında ikinci hücre devreye alındı.

Devreye giren ikinci hücrenin 2030 yılına kadar çöp depolaması öngörülürken, uzmanlar atık miktarının günden güne arttığını yeşil ve moloz atıklar için belediyelere yeni bir yer gösterilmemesi durumunda ikinci hücrenin de dolmak üzere olduğunu söyledi.

Birçok belediye bir aydan bu yana Güngör Çöplük alanına çöp dökemez duruma gelirken, belediyeler tonlarca çöpünü alt yapısı hazır olmayan alanlara dökmek zorunda kalıyor. Çöplükte yangın devam ederken, çöplüğe giden yolun durumu da içler acısı halde. Bir çok belediyenin alan dökmek zorunda kaldığı çöpler, hem zehir saçıyor hem de çevre kirliliğinin büyümesi için her geçen gün daha da tehlike arz ediyor.

